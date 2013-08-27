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صابر الرباعي ينفي استبعاده من الموسم الثاني من "ذا فويس"

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صابر الرباعي ينفي استبعاده من الموسم الثاني من "ذا فويس" صابر الرباعي ينفي استبعاده من الموسم الثاني من "ذا فويس"

كتب : هشام أمين منذ 58 دقيقة

نفى المطرب التونسي صابر الرباعى، الشائعات التي أثيرت حول استبعاده من الموسم الثانى من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" بسبب ما قيل حول وجود خلافات مع إدارة قناة "MBC" بعد مطالبته برفع أجره مقابل موافقته على التوقيع على عقد الموسم الثاني.

وأكد الرباعى، فى تصريح خاص لـ"الوطن" أنه "لا توجد اى مشاكل بينى وبين إدارة القناة بسبب الأجر، وكل ما نشر فى الصحف حول مغادرتى البرنامج مجرد شائعات، وسوف ابدأ في تصوير المرحلة الأولى من البرنامج منتصف الشهر المقبل، ولا أفكر أبدا في المشاركة بأي برنامج آخر، فقد أحببت "ذا فويس"، وأحببت فريق العمل كله، كما أن هناك روحا جميلة تجمعنى بأصدقائى فى لجنة التحكيم".

وعن تقليد شخصيته فى برنامج "ذا فويس" بشكل ساخر فى برنامج "واي فاي" الذي عرض في رمضان الماضي يقول "بصراحة أعجبنى البرنامج.. فقد كان تقليداً مرحاً، وأسعدنى لأنهم ذكّروني باجواء تصوير البرنامج التي كانت أياماً جميلة، وقلّدونا نحن الأربعة بخفة دم، وأنا لست ضد فكرة هذه البرامج لأن فن التقليد فيه نوع من المبالغة على أن يتم ذلك فى إطار كوميدي محترم".

من ناحية أخرى، قرر الرباعي تأجيل عرض كليب أغنيته الجديدة "كش ملك" والتى تم تصويرها هذا الشهر مع المخرج اللبنانى فادي حداد في منطقتي جبيل ووسط بيروت.. وقال "قررت تأجيل عرض الأغنية بسبب الأحداث السياسية وحالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد العربية الآن".

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