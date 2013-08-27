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استعداد 387 مدرسة لبدء العام الدراسي بالوادى الجديد‎

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استعداد 387 مدرسة لبدء العام الدراسي بالوادى الجديد‎ استعداد 387 مدرسة لبدء العام الدراسي بالوادى الجديد‎

أرشيفية

أكد صلاح محمد صلاح وكيل  مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد ان 387 مدرسه بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي استعدت  لبدء العام الدراسي الجديد ، مؤكدًا ان 90% من جميع الكتب الدراسية وصلت إلى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة على مستوي إدارات الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط .

وأضاف ان سيارات المديرية تقوم بنقل الكتب بشكل يومي من مخازن الوزارة إلى الوادي الجديد وعلى جانب اخر  قال المهندس جمال سيد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادى الجديد أن أعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد لعدد 7 مدارس علي مستوى الادارات التعليميه بالوادى الجديد .

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