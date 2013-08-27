بالفيديو .. PES 2014 في الشرق الأوسط بتعليق رؤوف خليف رسميا

أصدرت شركة "كونامي" العالمية أولى تجارب التعليق العربي على لعبة PES 2014 بشكل رسمي بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويتوقع إصدار لعبة "برو إيفليوشن" الشهيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحرصا على شركة "كونامي" من تدعيم أسواقها الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط، تعاقدت مع معلق الجزيرة الرياضية رؤوف خليف لتسجيل تعليقه بداية من أغسطس الجاري.

وتنوي شركة "كونامي" أن تكون اللغة العربية ضمن الاختيارات بين المعلقين، لما لها من شعبية في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك على غرار منافستها اللدودة "إي إيه سبورتس" والتي أنتجت فيفا 2013 العام الماضي في الشرق الأوسط بتعليق عصام الشوالي بشكل رسمي.

ومن خلال الصفحة الرسمية للعبة Pro Evolution Soccer قامت بنشر فيديو من اللعبة كتجربة من بطولة دوري أبطال أسيا، مع تعليق صوتي من رؤوف خليف المعلق الشهير.

شاهد المقطع التسجيلي بصوت رؤوف خليف من اللعبة