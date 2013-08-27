أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. PES 2014 في الشرق الأوسط بتعليق رؤوف خليف رسميا

Google+ Print
بالفيديو .. PES 2014 في الشرق الأوسط بتعليق رؤوف خليف رسميا بالفيديو .. PES 2014 في الشرق الأوسط بتعليق رؤوف خليف رسميا

أصدرت شركة "كونامي" العالمية أولى تجارب التعليق العربي على لعبة PES 2014 بشكل رسمي بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ويتوقع إصدار لعبة "برو إيفليوشن" الشهيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحرصا على شركة "كونامي" من تدعيم أسواقها الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط، تعاقدت مع معلق الجزيرة الرياضية رؤوف خليف لتسجيل تعليقه بداية من أغسطس الجاري.

وتنوي شركة "كونامي" أن تكون اللغة العربية ضمن الاختيارات بين المعلقين، لما لها من شعبية في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك على غرار منافستها اللدودة "إي إيه سبورتس" والتي أنتجت فيفا 2013 العام الماضي في الشرق الأوسط بتعليق عصام الشوالي بشكل رسمي.

ومن خلال الصفحة الرسمية للعبة Pro Evolution Soccer قامت بنشر من اللعبة كتجربة من بطولة دوري أبطال أسيا، مع تعليق صوتي من رؤوف خليف المعلق الشهير.

شاهد المقطع التسجيلي بصوت رؤوف خليف من اللعبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي