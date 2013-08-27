تجمع أهلى بلبنان: العدوان على سوريا.. عدوان على الأمة العربية

حذرت لجنة المتابعة فى الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق من مخاطر العدوان الأمريكى على سوريا بذريعة الأسلحة الكيميائية تماما كما جرت الحرب على العراق قبل عشر سنوات بأكذوبة أسلحة الدمار الشامل.

وأهابت اللجنة فى بيان لها عقب اجتماع عقدته اليوم "الثلاثاء" فى بيروت بحضور منسق الحملة معن بشور وممثلين عن لجان وراوبط أهلية وشعبية ومنظمات وفصائل فلسطينية بقوى الأمة اعتبار العدوان على سوريا هو عدوان على الأمة كلها، وجزءا لا يتجزأ من المشروع الاستعمارى الصهيونى الذى انطلق قبل 65 عاما باحتلال فلسطين.

وأدانت تفجيرى المسجدين فى طرابلس داعية إلى كشف مرتكبى الجرائم، وإنزال أشد العقوبات بهم، وإلى تجنب خطاب التحريض الطائفى والمذهبى الذى يوفر غطاء للمجرمين.