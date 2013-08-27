جهود الحكماء بليبيا تتوج بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين ورشفانة والزاوية

أعلن محمد إمحمد البوسيفى، المكلف بملف المصالحة بين منطقتى ورشفانة والزاوية بليبيا، عن أن جهود الأعيان والحكماء بشأن المصالحة بين منطقتى ورشفانة والزاوية، توجت بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين، ودخول قوات من الجيش الوطنى للمنطقة الفاصلة بين الطرفين، والعودة للحدود الإدارية المعروفة للطرفين، وحل كل الخلافات العالقة بين الطرفين.

وقال البوسيفى، فى تصريح اليوم، الثلاثاء، إن الاجتماع الذى عقد بمنطقة الماية، وضم عددا من أعضاء لجنة الحكماء على مستوى ليبيا، وحكماء منطقتى ورشفانة والزاوية، ومن حكماء وأعيان منطقة جبل نفوسه والمنطقة الغربية ومصراتة توصل إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار فورا، ودخول قوات الجيش الوطنى لتتمركز بالخط الفاصل بين الطرفين.

وأوضح أن المشاركين فى هذا الاجتماع طالبوا بحفظ دماء الأخوة وسلامة الوطن، والتمسك بالروابط الوطيدة والمتينة والإخوة والجيرة فى كل من منطقتى ورشفانة الزاوية بتغليب لغة العقل والحوار، ووضع حد للأحداث الأخيرة التى وقعت بين منطقتى ورشفانة والزاوية خاصة، وتداعياتها على المنطقة بصفة عامة.