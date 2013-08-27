أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جهود الحكماء بليبيا تتوج بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين ورشفانة والزاوية

Google+ Print
جهود الحكماء بليبيا تتوج بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين ورشفانة والزاوية جهود الحكماء بليبيا تتوج بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين ورشفانة والزاوية

أعلن محمد إمحمد البوسيفى، المكلف بملف المصالحة بين منطقتى ورشفانة والزاوية بليبيا، عن أن جهود الأعيان والحكماء بشأن المصالحة بين منطقتى ورشفانة والزاوية، توجت بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين، ودخول قوات من الجيش الوطنى للمنطقة الفاصلة بين الطرفين، والعودة للحدود الإدارية المعروفة للطرفين، وحل كل الخلافات العالقة بين الطرفين.

وقال البوسيفى، فى تصريح اليوم، الثلاثاء، إن الاجتماع الذى عقد بمنطقة الماية، وضم عددا من أعضاء لجنة الحكماء على مستوى ليبيا، وحكماء منطقتى ورشفانة والزاوية، ومن حكماء وأعيان منطقة جبل نفوسه والمنطقة الغربية ومصراتة توصل إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار فورا، ودخول قوات الجيش الوطنى لتتمركز بالخط الفاصل بين الطرفين.

وأوضح أن المشاركين فى هذا الاجتماع طالبوا بحفظ دماء الأخوة وسلامة الوطن، والتمسك بالروابط الوطيدة والمتينة والإخوة والجيرة فى كل من منطقتى ورشفانة الزاوية بتغليب لغة العقل والحوار، ووضع حد للأحداث الأخيرة التى وقعت بين منطقتى ورشفانة والزاوية خاصة، وتداعياتها على المنطقة بصفة عامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365