السيول تحاصر عددًا من القرى بولاية النيل الأبيض بالسودان

حاصرت الأمطار والسيول القادمة من شمال إقليم كردفان بالسودان، عددًا من القرى بولاية النيل لأبيض وسط السودان وغمرتها بنسبة 90% مما صعب عمليات الوصول إليها.

وأكد وزير الشئون الاجتماعية والثقافية والرياضية بولاية النيل الأبيض اللواء الطيب محمد الجزار، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، أن السيول أدت إلى انهيار آلاف المنازل بمختلف مناطق الولاية بالإضافة لغمر مساحات زراعية تقدر بنحو 3 آلاف فدان، مشيرا إلى حاجة مواطنى هذه المناطق لمساعدات عاجلة.

واستعرض الجزار، حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن السيول والأمطار بعدد من محليات الولاية، وأكد أن 22 شخصا لقوا مصرعهم جراء السيول والصواعق الكهربائية، فضلا عن انهيار 2262 منزلا انهيارا كليا وتعرض 1934 منزلا لانهيار جزئى، علاوة على انهيار 6 مؤسسات حكومية إلى جانب نفوق 278 رأسا من الضأن و131 رأسا من الأبقار.

وأشار إلى أن حكومة الولاية وعدد من منظمات المجتمع المدنى قدمت مواد إيواء وغذاء وأدوية صحية للمتأثرين فى مناطق "ربك والجبلين والدويم"، وأضاف أن هناك مخزونا من مواد الإيواء والغذاء بمخازن اللجنة العليا للطوارئ بالولاية ولكنه لا يكفى حاجة المتضررين، خاصة وأن الولاية تتوقع مزيدا من السيول والأمطار فى الفترة القادمة، وذلك حسب توقعات الهيئة القومية للأرصاد الجوية مما يتطلب مزيدا من الدعم الإنسانى من قبل اللجنة العليا للطوارئ المركزية والمنظمات الدولية والخيرين.