وزارتا العدل والخارجية فى ليبيا تبحثان ملف السجناء الليبيين بالخارج

استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولى فى ليبيا الدكتور محمد عبد العزيز، اليوم "الثلاثاء"، مع رئيس لجنة متابعة السجناء السياسيين الليبيين بالخارج الدكتور سليمان الفورتية، أوضاع السجناء الليبيين بالخارج.

وقال مدير مكتب الإعلام باللجنة محمد فكرين فى تصريح له اليوم إن الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة بطرابلس تركز على التنسيق بين لجنة السجناء بوزارة العدل ووزارة الخارجية من خلال سفاراتها بالخارج بشأن متابعة أوضاع السجناء الليبيين فى عدد من دول العالم للسعى من أجل الإفراج عنهم وعودتهم للوطن.

وكان سليمان الفورتية قد صرح فى وقت سابق بأن اللجنة عازمة على استرجاع السجناء الليبيين بالخارج، بداية من العراق، لأن هناك اتفاقية تبادل للسجناء بين البلدين.

يذكر أن عدد الأشخاص الليبيين فى بالسجون بالخارج وصل إلى حوالى 30 شخصا، منهم ثمانية أشخاص فى معتقل جوانتاموا.