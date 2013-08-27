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سامي الجابر يفسر ارتداء ' قميص وبنطلون ' في المباريات

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سامي الجابر يفسر ارتداء ' قميص وبنطلون ' في المباريات سامي الجابر يفسر ارتداء ' قميص وبنطلون ' في المباريات

فسر سامي الجابر المدير الفني للهلال السعودي ارتداء قميص وبنطال خلال إدارته لمباراة فريقه أمام العروبة.

الهلال فاز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري السعودي، وهو اللقاء الاول في المسابقة الأشهر بالمملكة مع سامي الجابر.

ولم يظهر الجابر كعادته بالملابس الرياضية، والتي تحمل شعار الهلال، بل ارتدى ملابسا أخرى استرعت انتباه صحيفة الرياض .

وأجاب الجابر "عقدي لا يشمل بنودا بشأن ارتداء شعار الهلال وملابس رياضية أو لا.. ولهذا فالأمر شخصي".

وتابع باسما "أرتدي ما أراه مناسبا مادام ذلك لم يضايق أحدا".

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فيديو اليوم السابع

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