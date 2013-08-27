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الهلال قد يتبرع بـ300 ألف قميص بسبب عدم اقتناعه بتصميمه

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الهلال قد يتبرع بـ300 ألف قميص بسبب عدم اقتناعه بتصميمه الهلال قد يتبرع بـ300 ألف قميص بسبب عدم اقتناعه بتصميمه

أبدى الهلال السعودي عدم رضاه عن التصميمات لملابسه الخاصة بالموسم الجديد، ويدرس تغيير الشركة التي يتعامل معها.

الهلال اتجه إلى شركة "سبورتا" للملابس الرياضية بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن ، لكن الإدارة واللاعبون رفضوا التصميمات الواردة من هناك.

وجاء الرفض رغم أن الشركة بالفعل أنتجت 300 ألف قميص للهلال، ما دفع إدارة النادي للتفكير في التبرع بهم للمؤسسات الخيرية.

ويتجه الهلال لتغيير وجهته إلى شركة أديداس، رغم أن الأخيرة تكلف خزينة النادي السعودي 4 ملايين ريال اكثر من "سبورتا".

ورفض لاعبو الهلال بحسب التقرير ارتداء ملابس سبورتا في مباراة العروبة، وارتدوا قمصانا من الموسم القديم لشركة أديداس.

وكان الهلال قد استهل موسمه بالفوز على العروبة في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

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