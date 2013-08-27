"حملة أنا صيدلى فاهم شغلى": تساقط الشعر لن ينتهى بتغيير الشامبو

يعتبر الشعر هو تاج المرأة ودليل الوسامة للرجل لذلك يسعى الجميع إلى العناية به للحصول على شعر ناعم ومتناسق، ولكن لا شك أن مجرد حصول مشكلة مثل تساقط الشعر تسبب أرقاً وقلقاً للكثيرين.

وقال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى ومؤسس حملة أنا صيدلى فاهم شغلى، إن كنت تعانى- أنت أو أحد معارفك - من تساقط الشعر أو تقصفه، فيجب أن تدرك أن الأمر لن ينتهى عند مجرد استخدام شامبو مختلف أو كريم للشعر، وذلك لأن أغلب أسباب تساقط الشعر، بسبب مشكلات تكون داخلية، تحتاج لعلاج دوائى يأخذ عن طريق الفم، بجانب العلاجات الموضعية، وأهم هذه الأسباب هى فقر الدم أو الأنيميا.

وأضاف الجويلى، أن الشعر من الأجزاء التى يصلها الإمداد الدموى بشكل شحيح جداً، ولهذا فلا يجب عليك أن تتوقع أن يتم الشفاء خلال فترة بسيطة بعد بدء العلاج.

ونصح الجويلى بضرورة متابعة حالة المريض أسبوعياً مع الصيدلى التى تثق به، ولا تتعجل التوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجئ، لمجرد أن النتائج لم تظهر بعد، فبعض الحالات تحتاج إلى شهرين أو أكثر من الوقت , قبل ظهور نتائج ترضى صاحب الحالة.

ولا تكتفِ باستخدام شامبو أو نوع جديد من أنواع الزيوت، دع الصيدلى يبحث عن السبب الأساسى خلف تساقط الشعر، وساعده على ذلك من خلال إخباره بالمعلومات التى يحتاجها، مثل متى بدأ سقوط الشعر؟ وهل استخدمت أى مواد كيميائية؟ فى تلك الحالة يمكنه أن يصف لك العلاج بسهولة إذا كانت الحالة بسيطة أما إذا كانت صعبة فسيوجهك للجوء إلى الطبيب المختص.