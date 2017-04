غداً.. اليوم الثانى من دورة OTC as it should beبدار الحكمة

يقام غداً ثانى أيام الدورة "OTC as it should be" والتى تبدأ الساعة الحادية عشرة بدار الحكمة بنقابة الأطباء، ويقدمها الدكتور أحمد الجويلى صيدلى ومؤسس حملة "أنا صيدلى فاهم شغلى".

وهى دورة تدريبية تهدف لتقديم الطريقة الكيفية الصحيحة للتعامل الصيدلى مع المريض تقدم فى دار الحكمة على مدار 4 أيام ويتم فى اليوم الأول تناول الحالات التى تأتى كثيرا إلى الصيدلية وتطلب من الدكتور الصيدلى لتعامل معها مثل الصداع أو أمراض العيون أو النسيان أو الأرق أو رائحة الفم الكريهة.

وأضاف الجويلى، فى اليوم الثانى يتم تناول بعض الموضوعات المتقدمة فى التعامل مع المريض داخل الصيدلية مثل طنين الأذن وآلام الرقبة والبرد والأنفلونزا وإيقاف التدخين والإدمان وهبوط الضغط.

وفى اليوم الثالث كيفية تعامل الصيدلى مع القىء وأسبابه وأمراض السمنة والنحافة ووخز الأطراف ونبذة عن مرض السكر وكيفية التعامل معه داخل الصيدلية والديدان بأنواعها والزائدة الدودية.

وأكد الجويلى فى اليوم الرابع يتم التعامل مع الانزلاق الغضروفى والكساح عند الأطفال وحمو النيل والتواء الكاحل وتشققات الكعب والشوكة العظمية والتهاب أغشية القدم.

بالإضافة إلى عده محاضرات تتناول جانب عدد من النقط المتعلقة بالإسعافات الأولية (الحروق التسمم والإغماء وانخفاض وارتفاع الضغط المفاجئ. . إلخ).