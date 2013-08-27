العلاج الطبيعى والتمارين الرياضية للتخلص من الآلام المصاحبة للحمل

تحتاج المرأة الحامل لرعاية خاصة فى فترة الحمل، وللعلاج الطبيعى دور هام ومحورى للنساء الحوامل، فتقول الدكتورة أسماء الطنانى إن المرأة تعانى من بعض المشكلات الرئيسية مثل آلام أسفل الظهر والتى تنتج نتيجة لتغيير الفسيولوجى الذى يطرأ على جسدها فمع انتفاخ بطنها وظهور ثقل جديد وهو ثقل الطفل يؤدى إلى ظهور الآلام مبرحة فى بعض الأحيان بأسفل الظهر والتى يتم التعامل معها عن طريق وسائل العلاج الطبيعى مثل استخدام جهاز TENS لتخفيف الألم.

وأضافت أسماء كما تعانى الحامل أيضاً من آلام ضغط وزن الطفل على شريان IVC وهو من أكبر الشرايين بالجسم والضغط عليه يسبب شعور المرأة بالحرقان أسفل المعدة ولعلاج تلك الحالة لابد للمرأة أن تقوم بأحد التمارين المهمة وهو أن تقوم الحامل بعمل وضع القطة وتستمر على وضع القطة لمدة خمس دقائق، ثم تعود لوضعها الطبيعى مع تكرار وضع القطة كلما شعرت بالحرقان أسفل المعدة.

وتشكى معظم الحوامل من مشكلة ضعف عضلات الحوض، وفى تلك الحالة يتم عمل جلسات علاج طبيعى لتقوية عضلة الحوض إبان الولادة، كى تستعد الحامل للولادة بشكل طبيعى وبعضلات حوض قوية، كما نقوم بعمل شد لهذه العضلات أيضاً.

وأكدت أسماء أن للعلاج الطبيعى دورا مهما فى تعريف المرأة الحامل بالتمارين الرياضية المسموح لها بها وهى تتلخص فى تمارين المشى أما الرياضات الأخرى مثل الجرى وألعاب القوى وما شابه فهى ممنوعة، وكذلك كل تمارين البطن ممنوعة.

ويتم تعريف المرأة الحامل بأهم طرق الاسترخاء ويتم شرح مراحل الولادة لها خاصة فى الأشهر الأخيرة، ويتم تدريبها على التمارين التى تعمل على تحسين الدورة الدموية فى الجسم، والعناية بها عن طريق إعطائها نصائح المناسبة مثل النوم المناسب من 6-8 ساعات يومياً، والقيلولة عصراً.

وأشارت أسماء إلى أهمية تثقيف الحامل غذائياً خاصة أن الحامل لا تحتاج لأكثر من 300 كالورى فقط زيادة على قائمة غذائها اليومية المعتادة، وبالتالى فمطلوب منها التركيز على البروتينات والخضروات والفواكه مع تناول الكربوهيدرات بشكل طبيعى بدون إفراط.

كما يأخذ العلاج الطبيعى فى اعتباره حالات الحمل الخاصة مثل حالات سكر الحمل، وحالات المرأة الحامل التى تعانى من الربو، والمرأة الحامل التى تعانى من أمراض القلب ومرض زيادة ضغط الدم فلها برامج علاج طبيعى خاصة كل على حدة.