إنشاء مركز تخصصى لطب وجراحة العيون بجامعة بنها بتكلفة 12 مليون جنيه

أعلن الدكتور يسرى فكرى رئيس قسم جراحة العيون بكلية الطب بجامعة بنها، أنه تم الانتهاء من إنشاء المركز التخصصي لطب وجراحة العيون بالجامعة، بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المركز يعد نقلة حضارية جديدة لمستشفيات بنها الجامعية، فهو أول مستشفى متخصص فى أمراض العيون بالمحافظة.

وأوضح د. يسري فكرى، أن المركز الجديد يضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية لعلاج أمراض العيون بخلاف 6 غرف عمليات وعيادات خارجية متخصصة لجراحة العيون والأشعة التخصصية والموجات الصوتية والمقطعية لتقديم الخدمة الطبية لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة .