بالصور.. حزب "شفيق" يزور مصابى الشرطة بمستشفى مدينة نصر

نظم حزب الحركة الوطنية المصرية، الذى أسسه الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للإنتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، زيارة لمصابى الشرطة من ضباط وجنود بمستشفى مدينة نصر.

وقدم المستشار القانونى يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، حسبما جاء ببيان صحفى صادر عن الحزب، هدايا رمزية باسم الفريق الدكتور أحمد شفيق، رئيس الحزب، تقديرًا لدورهم البطولى فى مواجهتهم للإرهاب.

وتعهد المستشار قدرى على أن الحزب بقياداته وكوادره وأعضائه يقفون خلف جهاز الشرطة بكل قوة وعزيمة حتى يتم القضاء على البؤر الإرهابية فى وطننا الحبيب.

يذكر أن حزب الحركة الوطنية المصرية قد نظم أمس الاثنين، زيارة إلى ضباط وجنود الشرطة المصابين بمستشفى العجوزة.