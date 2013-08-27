لبلبة: "ربنا يعديها علي خير".. ومصر قادرة على تخطي المِحن

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 14:03

أكدت الفنانة لبلبة أن الاحداث الحالية أثرت بشكل سلبي على إيرادات فيلم "نظرية عمتي"، الذي يعرض بدور العرض حاليًا، وقالت لبلبة "ربنا يعديها على خير في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليًا"، موضحة أن مصر قادرة على الخروج من هذه الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن مصر معروفة دائمًا بأنها تمر بمحن أصعب من ذلك وتخرج منها أشد قوة.

"نظرية عمتي" بطولة حورية فرغلي، حسن الرداد، والممثل الكبير حسن حسني، ومن إخراج أكرم فريد، وتأليف الكاتب الساخر عمر طاهر، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تبحث عن فارس أحلامها وفقًا لنظرية عمتها في الحب والارتباط.

وأوضحت لبلبة أنها تنتظر عرض فيلمي "الفيل الأزرق" و"69 ميدان المساحة"، والأول من بطولة كريم عبد العزيز، وإخراج مروان حامد، وتجسد من خلاله شخصية كبيرة الأطباء بمستشفى العباسية التي يعمل بها كريم تبعًا لأحداث الفيلم.

وتجسد لبلبة في الثاني دور العمة، وهي امرأة تعددت زيجاتها ودائمًا ما تنتهي بالفشل؛ مما أعطاها خبرة كبيرة في الحياة جعلت لها رؤية ونظرية خاصة، والفيلم بطولة حسن الرداد، حورية فرغلي، حسن حسني، تأليف عمر طاهر، إخراج أكرم فريد.