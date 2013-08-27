عمرو عبدالجليل يبدأ تصوير فيلم "سعيد كلاكيت"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 14:04

تبدأ أسرة فيلم "سعيد كلاكيت"، اليوم، تصوير أحداث العمل، والذي يقوم ببطولته عمرو عبدالجليل وعلا غانم وراندا البحيري.

وقال المخرج بيتر ميمي إنه سيبدأ التصوير في أحد الاستوديوهات بمدينة 6 أكتوبر لمدة يومين، وسوف يكون في ساعة مبكرة حتى يتم الانتهاء من التصوير قبل فترة حظر التجوال.

وأضاف "ميمي" أن الفيلم يدور في إطار تشويقي كوميدي؛ حيث يجسد عبدالجليل دور عامل كلاكيت ومتزوج من علا غانم، ويتهم في جريمة قتل نجم سينمائي.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار محمد علام، ومن المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.