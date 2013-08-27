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نجوم الروك يتنافسون في مهرجان الموسيقى الأمريكي "إم تي في- في ام أووردز"

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نجوم الروك يتنافسون في مهرجان الموسيقى الأمريكي "إم تي في- في ام أووردز" نجوم الروك يتنافسون في مهرجان الموسيقى الأمريكي "إم تي في- في ام أووردز"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 14:11

انطلق مهرجان الموسيقى الأمريكي "إم تي في-أم أووردز"، أمس، على مسرح "باركليز سنتر" في مدينة بروكلين الأمريكية، وسط منافسة شديدة بين نجوم الروك الأمريكيين، حيث تعود المطربة ليدي جاجا بقوة على ساحة الغناء بأغنية "أبلوز"، التي افتتحت بها هذا المهرجان في دورته الثلاثين.

وذكر موقع "موزيك أكتو" الفرنسي المعني بأخبار الموسيقى، أن هذا المهرجان سيمتد حتى الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري؛ حيث من المقرر أن تقوم المطربة كيتي بيري بإحياء حفل ختام المهرجان بأغيتها السنجل "روير"، مما يجعل المقارنة والمنافسة شديدة بينها وبين ليدي جاجا خاصة أنهما مصنفتان على قائمة أفضل 50 مطربًا.

وسوف يشهد هذا المهرجان حضورًا مميزًا من النخبة الموسيقية الأمريكية والفرق الموسيقية، مثل "كيني واست"، و"دريك"، و"برونو مارس"، و"مايلي سايروس"، و"جاستين تيمبرليك"، وفريق "وان دايركشن".

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