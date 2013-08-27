بعد حصوله على الجنسية الروسية.. "جيرار دوبارديو" يؤكد أنه فرنسي

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 14:26

يعتبر جيرار دوبارديو الممثل الفرنسي المخضرم بكل تأكيد مواطنًا روسيًا، بعد أن تنازل عن جنسيته الفرنسية في نهاية العام الماضي؛ بسبب كثرة الضرائب المفروضة عليه في بلاده، فتوجه إلى روسيا وطلب حق اللجوء لروسيا لكنه أكد أنه مازال فرنسيًا وأنه يحب بلده كثيرًا.

وفي حديث أجراه مع مجلة "لو فيجارو" الفرنسية، في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أنه سيذهب للإقامة الدائمة في روسيا أو في بلجيكا وأنه ترك فرنسا، أكد دوبارديو "أنا لم أترك فرنسا أبدًا، أنا أرفض أن أترك نفسي منغلقًا في داخل حدود بلدي، الوضع مختلف تمامًا فأنا رجل حر".

وأضاف، "أشعر بأنني في بيتي في كل أنحاء أوروبا لكني أحب فرنسا كثيرًا، فهي بلدي الذي أعيش فيه بشكل دائم وفيه مجموعة مطاعمي التي أديرها والتي يعمل فيها 80 شخصًا".

وعما إذا كان قد تنازل عن الجنسية الفرنسية، قال "بالقطع لا، مازلت فرنسيًا، أنا أتطلع للأمام وكل هذه القصة هي سوء فهم كبير"، وكان دوبارديو قد حصل على الجنسية الروسية في نهاية العام الماضي بعد أن منحه إياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.