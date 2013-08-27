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طلعت زكريا يبدأ جلسات عمل فيلم "الزومبي"

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طلعت زكريا يبدأ جلسات عمل فيلم "الزومبي" طلعت زكريا يبدأ جلسات عمل فيلم "الزومبي"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 27-08-2013 14:32

بدأ الفنان طلعت زكريا جلسات عمل فيلم "الزومبي"؛ استعدادًا للشروع في تصوير الفيلم المتوقف منذ عامين، وقال زكريا "لم أقدم أعمالًا سينمائية جديدة منذ عامين لأن كل المعروض عليّ شعرت بأنه لن يضيف إلى رصيدي الفني جديدًا"، لافتًا إلى أنه بدأ جلسات عمل مع أحد أصدقائه العرب للاتفاق على تصوير فيلم الزومبي المتوقف منذ عامين.

وكان من المفترض أن يخرج الفيلم إلى النور منذ عامين، ولكن توقف بسبب الأزمة المالية والأوضاع السيئة التي تمر بها .

يذكر أن آخر أفلام طلعت زكريا كانت "الفيل في المنديل"، الذي عرض في صيف 2011 ، لكنه فشل في تحقيق إيرادات عالية عند عرضه بسبب مقاطعة الجمهور له بسبب موقف طلعت زكريا المناهض لثورة 25 يناير في ذلك الوقت.

فيلم "الفيل في المنديل" من إخراج أحمد البدري، تأليف نهى العمروسي، وبطولة طلعت زكريا ويوسف شعبان وحسن حسني ومي كساب، وتدور أحداث الفيلم حول فكهاني يدعى "سعيد" يتم تكليفه بمهمة قومية.

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