تأجيل مهرجان الإسكندرية.. واحتفالية خاصة عن حرب أكتوبر

كتب : محمد عبد الجليل منذ 22 دقيقة

أكد الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولي، أن اللجنة العليا للمهرجان قررت تأجيل موعد إقامة الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان، لتقام في التاسع من أكتوبر القادم، وحتى الرابع عشر من الشهر، بدلا من 11 سبتمبر المقبل، حيث سيقام المهرجان خلال احتفالات مصر بالعيد الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يقيم المهرجان احتفالية بهذه المناسبة الغالية على كل مصري وعربي تتناسب مع الحدث العظيم، الذي أعاد العزة والكرامة لكل الشعوب العربية.

وكان اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، استقبل وفدا من إدارة المهرجان، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، حيث أبدى المحافظ إعجابه ببرامج المهرجان وأقسامه المختلفة، وأسماء الضيوف والدول المشاركة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعديل موعد المهرجان، ليتناسب مع الاحتفالات بمرور 40 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، ولكى يستمتع ضيوف المهرجان بسحر الإسكندرية، بعد انتهاء فترة حظر التجوال التي تمر بها البلاد.

تتضمن احتفالية المهرجان بانتصارات أكتوبر، ندوة بعنوان "ملحمة العبور.. لماذا لم تصور سينمائيا"، يشارك فيها خبير عسكري مع مدير التصوير محمود عبد السميع، ومدير التصوير المخرج سعيد شيمى، والمخرج الكبير داود عبد السيد، الذين شاركوا في تصوير الحرب أثناء العمليات، ويدير الندوة الكاتب الكبير مجدي صابر.

كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام التي تم تصويرها عن الحرب، وعن بعض أبطال العبور، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية والمركز القومي للسينما، أهمها "6 ساعات"، تأليف سعد الدين وهبة، وإخراج خليل شوقي، و"مسافر الشمال مسافر الجنوب"، تأليف وإخراج سمير عوف، و"أبطال من مصر" تأليف وإخراج سمير عوف، و"جيوش الشمس"، تأليف وإخراج شادي عبد السلام، و"صائد الدبابات"، إخراج خيرى بشارة، وبعض الأفلام التي أعدتها الشؤون المعنوية.