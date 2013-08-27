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وزير الطيران يوقع اتفاقية تشغيل خط جوى بين القاهرة وجاكرتا

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وزير الطيران يوقع اتفاقية تشغيل خط جوى بين القاهرة وجاكرتا وزير الطيران يوقع اتفاقية تشغيل خط جوى بين القاهرة وجاكرتا

وقع عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى اليوم "الثلاثاء" بمقر وزارة الطيران وسفير إندونيسيا بالقاهرة " نورفايزى سواندى "، عقد تشغيل خط طيران بين القاهرة والعاصمة الاندونيسية "جاكرتا"..
> كما بحث المسئولان المصرى والاندونيسى خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين البلدين وتدعيم فرص عمل للطيارين المصريين حديثى التخرج فى شركات الطيران الإندونيسى نظرا لحاجة الشركات هناك وثقتهم فى مستوى التدريب والتأهيل للطيارين المصريين.

و أعرب وزير الطيران عن تقديره لموقف دولة اندونيسيا الداعم لمصر وتأييدها للخطوات الإيجابية التى تتخذها المصرية الحالية فى مسار الديمقراطية ومكافحة الإرهاب.

من جانبه أكد سفير اندونيسيا، على دعم بلاده لمصر و رفضها لتدخل أية جهات خارجية فى شئونها الداخلية، وإن بلاده حريصة على تدعيم تدفق السياحة إلى ..معربا عن احترامه لرغبة الشعب المصرى فى التعبير عن إرادته، وثقته فى قدرة الحكومة المصرية على استرجاع الأمن وعودة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية وعبور أى أزمات حالية وتأييد خروج أكثر من 25 مليون مصرى يوم 30 يونيه للتعبير عن رأيه والانطلاق نحو بناء مصر الجديدة.

كما أكد على أهميه العلاقات القوية والقديمة بين الدولتين، مشيرا إلى رغبه بلاده فى زيادة التعاون مع الحكومة المصرية فى مجالى الزراعة وصيد السمك والتعدين.

وأوضح أن هناك أكثر من 5500 طالب أندونيسى يدرسون بالجامعات المصرية ولم يغادروا مصر خلال الأحداث الأخيرة لثقتهم فى قدرة الحكومة على استعادة الأمن و الاستقرار.

ومن جانبه صرح الطيار حسام كمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن"الشركة تسعى لدعم توجهها لزيادة حركة المسافرين العابرين لمطار القاهرة من الشرق الأقصى والى أوربا وإفريقيا والعكس، وقد قامت اللجان المتخصصة بمصر للطيران بدراسة تشغيل هذا الخط وتقرر تسييره نهاية العام الحالى بمعدل 4 رحلات أسبوعية عن طريق كولالمبور بماليزيا بطراز الإيرباص 330/200".

وأضاف كمال أنه "من المتوقع أن يضيف هذا الخط 35 ألف راكب فى الاتجاه الواحد سنويا، وستصبح جاكرتا النقطة رقم 8 فى مصر للطيران بجنوب وشرق أسيا".

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مصر 365

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