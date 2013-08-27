الهيئة الإنجيلية: التطاول على شيخ الأزهر يمس المسلمين والمسيحيين جميعا

استنكرت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تطاول رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، باعتباره قامة دينية لها ثقلها ليس فى مصر وحدها، بل فى العالم بأثره.

وأكد الدكتور القس أندريه زكى، مدير عام الهيئة فى بيان للهيئة اليوم، على رفض أى تدخل أو تطاول على مصر وأى من قيادتها سواء أكانت سياسية أو شعبية أو دينية.

مؤكدا على دعم الشعب الكامل لكافة المواقف التى أتخذها فضيلة الإمام الأكبر فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ وطننا العزيز مصر.

وأوضح أن ذلك المسلك يمثل تمادياً وتطاولاً، ليس فقط فى حق مصر، وإنما أيضاً فى حق المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين، ويتجاوز كافة حدود اللياقة والحنكة السياسية.