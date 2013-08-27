أبو النصر يطالب المعلمين بأن يكونوا قدوة لطلابهم

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم إن مصر أمانة فى رقاب المصريين، لافتًا إلى أن هذه هى الجملة قيلت له أثناء تكليفه كوزير للتربية والتعليم، وأشار الوزير إلى أن الجميع يجب أن يكونوا على قدر المسئولية، ويقدمون كل ما يمكن لهذا البلد وأنه يعرف قيمة المعلم جيدًا، ويعتز به، وأن المعلمين لديهم مسئولية كبيرة فهم من يبنون مصر وأجيالها لذلك عليهم أن يكونوا قدوة لطلابهم.

ووجه الوزير الشكر لجميع المعلمين، خلال كلمته التى ألقاها فى الاحتفال بالمعلم المثالى الذى نظم صباح اليوم، بوزارة التربية والتعليم بالقاعة الكبرى للاحتفالات بحضور عدد من قيادات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكريم تكريم رمزى متمنيًا أن يقدم للمعلمين كل ما يلبى رغباتهم، كما وجه الشكر للعاملين فى الوزارة على مجهودهم وتعاونهم فى تحسين العملية التعليمية لافتا إلى عدم استطاعة أى شخص أن ينجح بمفرده وأن بمشاركتهم الفعالة ستكون مصر أعظم بلد فى الدنيا.

وكرم الوزير المعلمين الفائزين فى مسابقة المعلم المثالى على مستوى الجمهورية لعام 2012/2013 حيث قدم لهم جوائز مادية وعينية وجاء ترتيبهم " صفاء أحمد أحمد شعبان بالمنصورة، وسام محمد حسن عمران بالبحيرة، غادة سيد محمد إسماعيل بالإسماعيلية، هيام مصطفى عبد الدايم بأسوان، إيمان صلاح محمد البنا بجنوب سيناء".