السعودية تطالب بموقف دولي حازم من النظام السوري

وزير الخارجية السعودي: النظام السوري فقد هويته العربية

كتب : أ ف ب منذ 3 دقائق

طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، المجتمع الدولي باتخاذ موقف "حازم وجاد" ضد النظام السوري الذي قال إنه فقد هويته العربية.

وقال الأمير سعود، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إنه بعد استخدام السلاح الكيماوي المحرم، بات الأمر يتطلب موقفا دوليا حازما وجادا لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري، مضيفا أن النظام السوري فقد هويته العربية ولم يعد ينتمي بأي شكل من الأشكال للحضارة السورية التي كانت دائما قلب العروبة.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن هذا الموقف الدولي الحازم مطلوب بعد رفض النظام السوري لكل المحاولات العربية والجادة، ورفضه للتعاون مع كافة المبادرات، وإصراره على المضي قدما في غيه، وارتكابه المجازر المروعة بحق شعبه.