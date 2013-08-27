وزير الطيران يلتقي سفير إندونيسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

توقيع عقد تشغيل خط القاهرة - جاكرتا

كتب : حسن حسين منذ 5 دقائق

استقبل المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، اليوم، بمكتبه بمقر وزارة الطيران، السيد نورفايزي سواندي، سفير إندونيسيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

فرص عمل للطيارين حديثي التخرج للعمل في شركات الطيران الإندونيسية

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وتوقيع عقد تشغيل خط طيران بين القاهرة وجاكرتا، العاصمة الإندونيسية، وكذلك تدعيم فرص عمل للطيارين المصريين حديثي التخرج في شركات الطيران الإندونيسي؛ نظراً لحاجة الشركات هناك وثقة منهم في مستوى التدريب والتأهيل للطيارين المصريين.

وأكد وزير الطيران، خلال اللقاء، تقديره واحترامه لموقف دولة إندونسيا الداعم لمصر، وتأييدها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة المصرية الحالية في مسار الديمقراطية ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد نور فايزي، على دعم بلاده لمصر ورفضها لتدخل أي جهات خارجية في شؤونها الداخلية، وأن بلاده حريصة على تدعيم تدفق السياحة إلى مصر.

وعبر السفير الإندونيسي عن احترامه لرغبة الشعب المصري في التعبير عن إرادته، وثقته في قدرة الحكومة المصرية على استرجاع الأمن وعودة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية وعبور أي أزمات حالية وتأييد خروج أكثر من 25 مليون مصري يوم 30 يونيو للتعبير عن رأيه والانطلاق نحو بناء مصر الجديدة.

كما أكد على أهمية العلاقات القوية والقديمة بين الدولتين، مشيرا إلى رغبة بلاده في زيادة التعاون مع الحكومة المصرية في مجالي الزراعة وصيد السمك والتعدين، مؤكدا أن هناك أكثر من 5500 طالب إندونيسي يدرسون بالجامعات المصرية ولم يغادروا مصر خلال الأحداث الأخيرة لثقتهم في قدرة الحكومة على استعادة الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، صرح الطيار حسام كمال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن "الشركة تسعى لدعم توجهها لزيادة حركة المسافرين العابرين لمطار القاهرة من الشرق الأقصى وإلى أوروبا وإفريقيا والعكس، وقامت اللجان المتخصصة بمصر للطيران بدراسة تشغيل هذا الخط وتقرر تسييره نهاية العام الحالي بمعدل 4 رحلات أسبوعية عن طريق كوالمبور بماليزيا بطراز الإيرباص 330/200"، وأضاف كمال أنه "من المتوقع أن يضيف هذا الخط 35 ألف راكب في الاتجاه الواحد سنوياً، وستصبح جاكرتا النقطة رقم 8 في شبكة مصر للطيران بجنوب وشرق آسيا".

يُذكر أن الاتفاق قام بتوقيعه من جانب مصر للطيران حسين شريف، رئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية، مع الوكيل العام لمصر للطيران في جاكرتا صالح عبدالمالك، وذلك بحضور وزير الطيران المدني المصري والسفير الإندونيسي.