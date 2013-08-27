الخارجية الليبية: تكليف وزارة الداخلية بإعداد خطة لحماية السفارات

التقى وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز اليوم الثلاثاء بسفراء الاتحاد الأوروبى، وذلك لبحث مسألة أمن السفارات.

وقال بدر القيلوشى مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - إنه تم تكليف مسئول حماية السفارات بوزارة الداخلية بإعداد خطة لتأمين السفارات، حتى تؤدى دورها

بالكيفية المطلوبة، يشار إلى أن بعض السفارات الأجنبية فى ليبيا قد تعرضت لاعتداء من قبل مجهولين.

وكانت القنصلية المصرية قد تعرضت لانفجار يوم 17 من الشهر الجارى ؛ ما أدى إلى تهشم زجاجة القنصلية وبعض التلفيات بعدد من السيارات المتوقفة.