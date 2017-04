كشف Joachim Ronning و Espen Sandberg اللذان سيتوليان إخراج الجزء الخامس من سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean عن عنوان الجزء الجديد وهو Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales . الفيلم سيشارك في بطولته Johnny Depp الذي سيؤدي مرة جديدة دور الكابتن Jack Sparrow والمتوقّع أن يبدأ تصويره في يناير المقبل، أما تاريخ إطلاقه في الصالات العالمية فحدد في العاشر من يوليو 2015.