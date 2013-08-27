النجوم والجمهور ينتقدون عرض Miley Cyrus المثير في قناة MTV

شنّ جمهور النجمة الأمريكيّة Miley Cyrus والوسط الفني والإعلامي هجوماً شرساً عليها، بسبب تقديم عرض غنائيّ راقص امتلأ بالإيحاءات الجنسيّة الفاضحة، خلال حفلة توزيع جوائز VMAs.

في البداية، قدّمت Miley Cyrus عرضاً راقصاً، برفقة عرائس متحرّكة، قبل أن يتحوّل هذا العرض فجأة إلى عرض مليء بالحركات المثيرة، بعد أن خلعت ملابسها وظهرت شبه عارية إلى جانب المغني Robin Thick.

وخلال العرض، تمّ رصد صورة لعائلة الممثل Will Smith، ظهرت فيها مشمئزة من حركات Miley Cyrus على المسرح.

وبعد الحفلة، انهالت التعليقات السلبيّة على النجمة، فيما عبّر بعض النجوم عن غضبهم من عرض Cyrus، عبر موقع "تويتر"، حيث كتب Nick Canon: "لا أريد إدخال أطفالي إلى الوسط الفنيّ".