اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تبحث تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور

اجتمعت ، اليوم الثلاثاء ، اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى بحضور وزراء الاتصالات والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة والإسكان والتربية والتعليم والتموين والتجارة الداخلية والصحة وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وناقش الاجتماع دراسة تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور ، حيث تم بحث موضوعين ، الأول : إعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومى للأجور وتم استعراض تكوين المجلس من 18 عضوا (6 أعضاء يمثلون رجال الأعمال و 6 أعضاء يمثلون الحكومة و 6 أعضاء يمثلون العمال) ، أما الموضوع الثانى فيتمثل فى وضع الآليات وحصر المعلومات اللازمة لتطبيق حد أقصى وحد أدنى للأجور فى القطاع الحكومى .

وأصدرت اللجنة تكليفا للوزارات بحصر الدخول الفعلية للعاملين فى الوزارات والهيئات التابعة كما تم مناقشة وضع آليات منتظمة لمتابعة الدخول الفعلية ومن ضمنها استخدام الرقم القومى عند تحويل الأجور والمزايا إلى العاملين.

كما تم عرض القرارات القطاعية المختلفة فيما يتعلق بالدفع بتحقيق العدالة الاجتماعية وأهمها فى قطاعات التعليم والإسكان والتموين وتتمثل فى الآتى : أولا : قرار وزير الإسكان بطرح عدد 5000 شقة بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 125 جنيها للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة على أن يتم الطرح خلال أسبوع من الآن موضح به المعايير والضوابط للمتقدمين.

ثانيا : قرار وزير التموين بإقرار تخفيضات دورية فى العشرة أيام الأخيرة من كل شهر لمجموعة من السلع الأساسية بنسبة تخفيض تتراوح مابين 10 ـ 25% ، وثالثا : قرار وزير التموين بمد موسم التخفيضات الصيفى حتى عيد الأضحى المبارك.

وفيما يتعلق بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2014/2013 ، قرر وزير التربية والتعليم الآتى : أولا : لاتحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس الحكومية ، ثانيا : لاتحصل مقابل خدامات امتحان النقل من فصل رياض الأطفال الملحقة بالمدارس .

وثالثا : يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والاختيارية للتلاميذ بجميع المراحل لمن يرغب فى ذلك على النحو الآتى : القسط الأول يسدد فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر ، القسط الثانى يسدد فى موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثانى ، ورابعا : تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى ( أبناء شهداء ثورة 25 يناير ، أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب ، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومة بجميع مراحلها ، الطلاب يتامى الأب ، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى ، ومصاب الثورة).

وخامسا : يخفض نسبة 25% من الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بمختلف المراحل التعليمية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم ، وسادسا : تخصص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 25% من مقابل خدمات التجريب المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء ، كما تخصص المدارس الخاصة إعفاء بنسبة 25% من مصروفات التعليم المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.

أ ش أ