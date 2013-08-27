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"إقامة دبي" تضبط 244 مخالفا خلال 72 ساعة

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"إقامة دبي" تضبط 244 مخالفا خلال 72 ساعة "إقامة دبي" تضبط 244 مخالفا خلال 72 ساعة

 ضبطت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي /244/ مخالفا خلال 72 ساعة ضمن "حملة صيف دبي في ايدى أمينة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكشف قسم البحث والتحري التابع لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين بالإدارة أنه ألقى القبض على المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الجنسية الأسيوية خلال حملتهم التفتيشية المفاجئة لمنطقة السطوة بدبي.

وقال المقدم خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في "إقامة دبي" انه تم ضبط المخالفين طبقا لتوجيهات اللواء محمد احمد المرى مدير عام أقامة دبي.
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> وأشاد اللواء محمد المري مدير عام "إقامة دبي" بالجهود التي يبذلها منتسبو قسم البحث والتحري التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة في تنظيم الحملة التفتيشية بعنوان صيف دبي في ايدى أمينة لرصد وضبط المخالفين.
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