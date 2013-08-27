القبض على أفغانيين يتصيدان عملاء البنوك بالشارقة

تنوعت الاساليب التي تنتهجها عصابات عملاء البنوك بغرض الاستيلاء على الاموال التي بحوزة الضحايا للوصول الي الثراء بأقصر وأسهل الطرق غير المشروعة بعد قدومهم الي الدولة بتأشيرة الكترونية "سياحية" وجوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنة واحدة فقط قاصدين من ورائها السرقة مستغلين فترة المناسبات والأعياد والعودة الي ديارهم اغنياء محملين بالأموال المسروقة من الضحايا المغلوب على امرهم.

وبهذا الصدد تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على ( محمد ، ش ، م ) و( بختيار ، ط) أفغانيان تخصصا بسرقة عملاء البنوك بعد ترصدهما للضحايا بالقرب من البنوك العاملة بإمارة الشارقة وبالتحقيق مع المذكورين تبين بأنهم يندرجون تحت فئة مخالفي قوانين الاقامة بالدولة .

وطالبت شرطة الشارقة عملاء البنوك باتخاذ الحيطة والحذر وإتباع التعليمات التى سبق أن وجهت لهم من الاجهزة الشرطية والجهات الامنية بالدولة ومن بينها عدم قيام الأشخاص المكلفين بسحب مبالغ مالية كبيرة أو عملاء البنوك بالتوجه بمفردهم إلى البنك والتأكد من عدم وجود أشخاص يراقبونهم أثناء قيامهم بسحب الأموال أو أثناء مغادرتهم البنوك بالإضافة إلى عدم الاستجابة للحيل التى يلجأ إليها مرتكبو جرائم السرقة من عملاء البنوك وحفظ الأموال فى أماكن آمنة وغير ذلك من الإحتياطات التى تقيهم وتجنبهم من احتمالية تعرضهم للسرقة من قبل ضعفاء النفوس .