محمد بن زايد يلتقي وزير الدفاع الفرنسي

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي معالي جان ايف لو دريان وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا في اطار جولة له في المنطقة.

ورحب سمو ولي عهد أبوظبي بوزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له، واستعرض سموه مع الوزير الفرنسي علاقات الصداقة المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين .

كما جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وتطلع الجانبين إلى تدعيم وتنمية التعاون المشترك بينهما بما يحقق المصالح المتبادلة.

واستعرض الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشئون التنفيذية وسعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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