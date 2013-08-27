محافظ البحيرة: التسويق للمنطقة الصناعية بكفر الدوار لتشجيع الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أهمية التسويق للمنطقة الصناعية بكفر الدوار وتشجيع وجذب الاستثمار بها والاستفادة من حجم العمالة الفنية المدربة وقربها من الطرق الرئيسية خاصة الطريق الزراعى السريع، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات داخل السوق العربية خاصة بالسعودية والإمارات ودول الخليج العربى.

جاء ذلك خلال تفقده إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة والصباغة والتريكو بالمنطقة الصناعية بمشروع تجمع الغزل والنسيج بكفر الدوار والذى يستوعب 650 من العمالة الفنية المدربة ويعد من اكبر المصانع بالمنطقة من حيث الجودة والإنتاج ويتم تصدير إنتاجه للخارج، والمشروع مقسم إلى ثلاثة مصانع "مصنع الملابس الجاهزة (الحياكة) بطاقة إنتاجية 8 آلاف قطعة يومياً ويستهدف الوصول إلى 25 الف قطعة وبه عدد 230 ماكينة خياطة تعمل بكامل طاقتها، ومصنع النسيج بطاقة إنتاجية 1.5 طن يوم ويستهدف الوصول إلى 20 طن/يوم وبه 5 ماكينات ومخطط له 80 ماكينة، مصنع الصباغة ويعمل بطاقة 7 أطنان/ يوم ويستهدف 20 طناً.

جدير بالذكر أن المصانع المخطط تنفيذها بالمنطقة الصناعية 100 مصنع باجمالى عماله 20 الف عامل تم تشغيل 30 مصنعاً وجارى الإنشاءات بعدد 25 مصنع، وجارى تسويق باقى المصانع بمعرفة هيئة التنمية الصناعية، كما تم تنفيذ أعمال البنية الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والطرق بالمنطقة بـ250 مليون جنيه.