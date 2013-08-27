الفراعين تستعد لبرنامج "مباشر قطر"

كتب : انتصار حسني منذ 50 دقيقة

تستعد إدارة قناة الفراعين الفضائية خلال الأيام القادمة، لإطلاق برنامجها الجديد "مباشر قطر"، حيث سيهتم البرنامج بالشأن القطري الداخلي، وأزمات القطريين مع النظام الحاكم، كما سيقوم بعمل مداخلات هاتفية مع القوى المعارضة هناك لنظام الحكم، وتأثير وجود القاعدة العسكرية الأمريكية على حياة المواطنين القطريين.

وحتى الآن لم تستقر إدارة القناة على تحديد المذيع الذي سيقوم بتقديم البرنامج مع الإعلامي توفيق عكاشة.

جدير بالذكر أن عكاشة قرر إطلاق هذا البرنامج، ردا على قناة الجزيرة مباشر مصر، التي تتدخل في الشأن الداخلي المصري.