أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الفراعين تستعد لبرنامج "مباشر قطر"

Google+ Print
الفراعين تستعد لبرنامج "مباشر قطر" الفراعين تستعد لبرنامج "مباشر قطر"

كتب : انتصار حسني منذ 50 دقيقة

تستعد إدارة قناة الفراعين الفضائية خلال الأيام القادمة، لإطلاق برنامجها الجديد "مباشر قطر"، حيث سيهتم البرنامج بالشأن القطري الداخلي، وأزمات القطريين مع النظام الحاكم، كما سيقوم بعمل مداخلات هاتفية مع القوى المعارضة هناك لنظام الحكم، وتأثير وجود القاعدة العسكرية الأمريكية على حياة المواطنين القطريين.

وحتى الآن لم تستقر إدارة القناة على تحديد المذيع الذي سيقوم بتقديم البرنامج مع الإعلامي توفيق عكاشة.

جدير بالذكر أن عكاشة قرر إطلاق هذا البرنامج، ردا على قناة الجزيرة مباشر ، التي تتدخل في الشأن الداخلي المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر