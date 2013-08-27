محافظ أسيوط يشدد على الاهتمام بأقسام الاستقبال والعناية المركزة بالمستشفيات

كتب : سعاد أحمد منذ 12 دقيقة

قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، فجر اليوم، يرافقه المهندس جمال آدم السكرتير العام للمحافظة، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من المستشفيات للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على استعدادات المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ والإصابات.

وزار حماد مستشفى أسيوط العام "الشاملة" الذي يستقبل مئات المرضى يوميا، وتفقد أقسام الاستقبال والنساء والتوليد ووحدة العناية المركزة وعناية القلب، للاطمئنان على حالة المرضى والخدمات المقدمة لهم وتواجد الأطباء بالأقسام المختلفة، واطمئن على بعض الحالات التي تتلقى العلاج بوحدات العناية المركزة والاستقبال، وقدم مساعدات مالية لبعض الحالات الإنسانية المحتجزة.

كما تفقد خلال جولته أقسام الاستقبال والعناية المركزة بمستشفى الإيمان العام، واستمع لشكاوى المرضى وذويهم، ووعدهم بتذليل جميع العقبات التي تواجههم في تلقي الخدمات العلاجية بمستشفيات الصحة والجامعية، مشددا على ضرورة نظافة أقسام الاستقبال وتواجد أطقم الأطباء والتمريض، وتوافر الأدوية والإمكانات اللازمة.

وفي نهاية جولته، زار المحافظ مستشفى أسيوط الجامعي، وتفقد أقسام الاستقبال والحوادث، والأخير يستقبل آلاف المرضى يوميا من مصابي الحوادث من مختلف محافظات الصعيد، واستمع من أطباء نوبتجية قسم الحوادث إلى حالة بعض المرضى والخدمات المقدمة لهم، وعلم بوجود بعض المشكلات التي تواجه المرضى من سوء النظافة والزحام الشديد بالأقسام المختلفة، ووعد بسرعة حل جميع المشاكل بالتنسيق مع مدير المستشفيات الجامعية ورئيس جامعة أسيوط.

وأعطى حماد تعليماته للدكتور أحمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بضرورة المتابعة المستمرة لأقسام الاستقبال والعناية المركزة بمستشفيات الصحة بمختلف مراكز المحافظة، وتأكيد استعدادها لاستقبال حالات الإصابات والطوارئ في كل الأوقات، مع توفير الأدوية والإمكانات اللازمة لخدمة المرضى.