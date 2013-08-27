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ارتفاع صادرات تركيا للخليج عبر الموانئ المصرية 10% في يوليو

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ارتفاع صادرات تركيا للخليج عبر الموانئ المصرية 10% في يوليو ارتفاع صادرات تركيا للخليج عبر الموانئ المصرية 10% في يوليو

كتب : الأناضول منذ 11 دقيقة

قال حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر في ، إن حركة الصادرات التركية إلى دول الخليج العربي، عبر الموانئ المصرية، سجلت ارتفاعا بنسبة 10% خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف فلاح، أن عدد الشاحنات التركية التي تم نقلها على متن الخط الملاحي التركي المصري إلى ميناء ضبا السعودي على البحر الأحمر بلغت 1500 شاحنة خلال يوليو بزيادة نسبتها 10% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وقال إن الخط التركي المصري المعروف باسم "الرورو" يعمل بكامل طاقته، وإن موانئ البحر الأحمر تستقبل أسبوعيا من 3 إلى 4 رحلات تابعة للخط التركي بمعدل 400 شاحنة تقريبا.

ووفقا لرئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، فإن أهم البضائع التركية المنقولة على خط الرورو المعدات والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والسجاد والمواد الغذائية والفواكه المجففة.

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