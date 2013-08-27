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إصابة ثانية بفيروس "كورونا" في قطر خلال أسبوع

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إصابة ثانية بفيروس "كورونا" في قطر خلال أسبوع إصابة ثانية بفيروس "كورونا" في قطر خلال أسبوع

كتب : أ ف ب منذ 53 دقيقة

أعلنت السلطات الصحية في قطر، مساء أمس، عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لشاب في التاسعة والعشرين من العمر، وهي الثانية خلال أسبوع.

ووزع المجلس الأعلى للصحة القطري، بيانًا يؤكد "تسجيل إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهي ثاني حالة يتم الإعلان عنها خلال أسبوع".

وأفاد البيان أن "الإصابة لمريض قطري مخالط لحالة مؤكدة ويعاني من الربو ومن عدة عوامل اختطار".

وتابع البيان أن المريض "في حالة حرجة ويتلقى العلاج حاليًا في العناية المركزة".

وكان المجلس أعلن الثلاثاء الماضي عن تسجيل إصابة بالفيروس لقطري يبلغ من العمر 59 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان خارج البلاد وشعر بالأعراض قبل مجيئه.

يذكر أن قطريًا التقط الفيروس توفي في أحد مستشفيات لندن في 28 يونيو الماضي.

ويعد "كورونا" أو الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد، أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ولا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن مصدر هذا الفيروس ولا طرق انتقاله، كما لا يوجد لقاح وقائي أو مضاد حيوي لعلاجه.

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