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حسام عيسى:25% خفضاً من اشتراكات وخدمات أبناء الشهداء وعاملى التعليم

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حسام عيسى:25% خفضاً من اشتراكات وخدمات أبناء الشهداء وعاملى التعليم حسام عيسى:25% خفضاً من اشتراكات وخدمات أبناء الشهداء وعاملى التعليم
الثلاثاء, 27 اغسطس 2013 14:32

كتبت هند مختار

أعلن الدكتور حسام عيسى ، نائب رئيس الوزراء أن لجنة العدالة الانتقالية خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء ، إعتمدت قرار وزير التربية والتعليم بخفض نسبة 25% من الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بمختلف المراحل التعليمية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وتخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 25% من مقابل خدمات التجريب المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.

وأضاف أنه ستخصص المدارس الخاصة إعفاء بنسبة 25% من مصروفات التعليم المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.

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