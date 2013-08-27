حسام عيسى:25% خفضاً من اشتراكات وخدمات أبناء الشهداء وعاملى التعليم

الثلاثاء, 27 اغسطس 2013 14:32

كتبت هند مختار

أعلن الدكتور حسام عيسى ، نائب رئيس الوزراء أن لجنة العدالة الانتقالية خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء ، إعتمدت قرار وزير التربية والتعليم بخفض نسبة 25% من الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بمختلف المراحل التعليمية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وتخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 25% من مقابل خدمات التجريب المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.

وأضاف أنه ستخصص المدارس الخاصة إعفاء بنسبة 25% من مصروفات التعليم المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.