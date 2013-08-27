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محافظ الجيزة: لا خسائر بشرية بحريق سفنكس وجهات التحقيق ستكشف أسبابه

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محافظ الجيزة: لا خسائر بشرية بحريق سفنكس وجهات التحقيق ستكشف أسبابه محافظ الجيزة: لا خسائر بشرية بحريق سفنكس وجهات التحقيق ستكشف أسبابه

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن قوات الحماية المدنية نجحت فى السيطرة على الحريق الذى شب صباح اليوم بكافتيريا داون تاون بميدان سفنكس وامتد لنحو (15) باكية مجاورة.

وأضاف أنه لا توجد أى خسائر بشرية وتراوحت الخسائر المادية للمحلات من مليون إلى مليونى جنيه، مشيراً إلى أن جهات التحقيقات تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

من جانبه قال أسامة السرجانى رئيس حى العجوزة، أن الحريق نشب فى حوالى الساعة الثامنة صباحاً بالكافتيريا وعليه تم إبلاغ الحماية المدنية حيث هرعت 8 سيارات إطفاء لموقع الحريق بالإضافة إلى تواجد كافة أجهزة الحى والمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى مؤكداً أن الباكيات التى امتد إليها الحريق مرخصة جميعها منذ الثمانينات وسيتم تجديد التراخيص الخاصة بها بعد الحريق وبنفس المساحة الصادر عليها الترخيص ونفس النشاط المرخص به.

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