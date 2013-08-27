منظمات نسائية تطالب بتخصيص مقعد للمرأة مقابل كل مقعدين للرجال

طالبت مجموعة من المنظمات النسائية بضرورة تخصيص مقاعد للمرأة بواقع 3 أعضاء، 2 رجال و1 امرأة على مستوى كل دائرة انتخابية.

وأكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، أنه بذلك يكون إجمالى أعضاء مجلس الشعب القادم 666 عضوًا، بواقع 222 دائرة انتخابية، على أن تمثل كل دائرة بواقع 3 أعضاء، وتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن أن تكون الدوائر الانتخابية متلائمة ومتناسبة فى حدودها الجغرافية والبيئة الانتخابية، وأن يتبع عند رسم حدود الدوائر الانتخابية التقسيم الإدارى للمحافظة.