محمد العرابى:سعود الفيصل أكد لى أن العرب بدون مصر كالسفينة بلا قبطان

قال محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب المؤتمر، إنه كان متوقعا إعادة إنتاج قطر مرة أخرى داخل العباءة الخليجية، بعد تنصيب ولى العهد رئيسا للدولة، موضحا أن قطر ليس لديها كفاءة فى إدارة الأزمات، وأتمنى أن تعود إلى صوابها.

وتابع: "المنطقة العربية قضت على المخطط الأمريكى لتتزعم إسرائيل الشرق الأوسط الجديد".

وأضاف "العرابى" خلال لقائه بفضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، أن موقف السعودية والكويت والإمارات تجاه مصر كان متوقعا، موضحا أنه زار السعودية، وقابل الأمير سعود الفيصل، وقال له: "إن مصر والعالم العربى بلا مصر كالسفينة فى بحر متلاطم الأمواج وبلا قبطان".

وأوضح "العرابى" أن الحكم فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، أغلق على كل الدول العربية، فيما عدا قطر، مشيرا إلى أن 30 يونيه فتح الأبواب العربية لمساندة مصر.