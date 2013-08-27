أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد العرابى:سعود الفيصل أكد لى أن العرب بدون مصر كالسفينة بلا قبطان

Google+ Print
محمد العرابى:سعود الفيصل أكد لى أن العرب بدون مصر كالسفينة بلا قبطان محمد العرابى:سعود الفيصل أكد لى أن العرب بدون مصر كالسفينة بلا قبطان

قال محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب المؤتمر، إنه كان متوقعا إعادة إنتاج قطر مرة أخرى داخل العباءة الخليجية، بعد تنصيب ولى العهد رئيسا للدولة، موضحا أن قطر ليس لديها كفاءة فى إدارة الأزمات، وأتمنى أن تعود إلى صوابها.

وتابع: "المنطقة العربية قضت على المخطط الأمريكى لتتزعم إسرائيل الشرق الأوسط الجديد".

وأضاف "العرابى" خلال لقائه بفضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، أن موقف والكويت والإمارات تجاه كان متوقعا، موضحا أنه زار السعودية، وقابل الأمير سعود الفيصل، وقال له: "إن مصر والعالم العربى بلا مصر كالسفينة فى بحر متلاطم الأمواج وبلا قبطان".

وأوضح "العرابى" أن الحكم فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، أغلق على كل الدول العربية، فيما عدا قطر، مشيرا إلى أن 30 يونيه فتح الأبواب العربية لمساندة مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر