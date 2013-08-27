"الدفاع عن شيخ الأزهر" تطالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي ضد أردوغان

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 58 دقيقة

أصدرت جبهة الدفاع عن شيخ الأزهر بيانا صحفيا، استنكرت فيه تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، التي تطاول فيها على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال أحمد عبدالمعطي منسق الجبهة، إن "التطاول على قامة دينية وإسلامية كبرى مثل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم، يمثل تطاولا على المسلمين في كافة بقاع الأرض، وهو ما لا نقبله".

وطالب عبدالمعطي رجال الدين الإسلامي في كافة بقاع الأرض بالتصدي لمثل هذه التجاوزات والرد عليها بكل حزم وحسم، كما طالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي ضد هذه التجاوزات.