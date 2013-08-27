أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

"الدفاع عن شيخ الأزهر" تطالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي ضد أردوغان

Google+ Print
"الدفاع عن شيخ الأزهر" تطالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي ضد أردوغان "الدفاع عن شيخ الأزهر" تطالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي ضد أردوغان

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 58 دقيقة

أصدرت جبهة الدفاع عن شيخ الأزهر بيانا صحفيا، استنكرت فيه تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، التي تطاول فيها على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال أحمد عبدالمعطي منسق الجبهة، إن "التطاول على قامة دينية وإسلامية كبرى مثل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم، يمثل تطاولا على المسلمين في كافة بقاع الأرض، وهو ما لا نقبله".

وطالب عبدالمعطي رجال الدين الإسلامي في كافة بقاع الأرض بالتصدي لمثل هذه التجاوزات والرد عليها بكل حزم وحسم، كما طالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي ضد هذه التجاوزات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية