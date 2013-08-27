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"صوت روسيا": تركيا ستسمح لأمريكا باستخدام قاعدتها العسكرية لضرب سوريا

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"صوت روسيا": تركيا ستسمح لأمريكا باستخدام قاعدتها العسكرية لضرب سوريا "صوت روسيا": تركيا ستسمح لأمريكا باستخدام قاعدتها العسكرية لضرب سوريا

كتب : محمد شنح منذ 24 دقيقة

تلعب تركيا الآن، دور أكثر خطورة في تهديد الأمن القومي لسوريا، وذلك وفقا لما نشرته إذاعة "صوت روسيا" على لسان مؤسس موقع "Stop NATO" ريك روزوف، بأن تركيا ستسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قاعدتها العسكرية "إنجيرليك" لضرب سوريا، والتي كانت استخدمت سابقا من قبل القوات الجوية الأمريكية خلال عملياتها العسكرية في العراق وكوسوفو.

وأكد روزوف صحة هذه الأنباء، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب، كما أن القوات المسلحة للدول المجاورة في حالة تأهب أيضا.

يأتي ذلك بعد التدخل الفج، من جانب السلطة في تركيا بالشؤون الداخلية المصرية، ودعمها لتنظيم "الإخوان" على حساب إرادة الشعب، التي تمثلت في ملايين خرجوا في 30 يوينو الماضي، وتطاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على أعرق مؤسسة دينية في الأزهر الشريف، وشيخها الدكتور أحمد الطيب.

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