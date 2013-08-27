أحمد زكى بدر: لائحة الجامعات الخاصة وضعت بمعرفة اثنين من أكبر ملاكها

طالب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بضرورة تعديل القوانين الخاصة بالتعليم العالى والتعليم ما قبل الجامعى، مطالبا بتعديل لائحة الجامعات الخاصة ضمن هذه الحزمة من التعديلات.

وأضاف زكى بدر، خلال المؤتمر العلمى الثامن لنقابة علماء مصر الذى عقد ظهر اليوم بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور رمزى جورج، وزير الدولة للبحث العلمى، أن لائحة الجامعة الخاصة تم وضعها من قِبل ٢ من أكبر ملاك الجامعات الخاصة من مقترح قدموه للوزارة عندما كان "أحمد زكى بدر" وزيرا للتربية والتعليم.

وأشار زكى بدر إلى ضرورة تعديل قانون تشكيل مجلس إدارة مستشفيات الجامعات الذى لم يعدل منذ وضعه عام ١٩٦٠ والذى ينص على ضرورة أن يضم المجلس ٣ من أعضاء الاتحاد الاشتراكى.