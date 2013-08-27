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وزير التعليم: أقدر قيمة المعلم لأن والدتى معلمة.. ومصر لن تغرق

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وزير التعليم: أقدر قيمة المعلم لأن والدتى معلمة.. ومصر لن تغرق وزير التعليم: أقدر قيمة المعلم لأن والدتى معلمة.. ومصر لن تغرق

طالب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم جموع المعلمين المثاليين فى حفل تكريمهم بقراءة الفاتحة على روح والدته التى كانت معلمة من بينهم، مؤكدا إنه يقدر دور المعلم.

وأكد أبو النصر، أن أمانة فى عنق المعلمين، مشيراً إلى أن التكريم رمزى ولا يكفى معلمى مصر، مطالباً جميع المعلمين بتقديم القدوة والمثل لكى تخرج مصر من هذه المرحلة، وعبر عن ذلك قائلا "إن شاء الله لن تغرق السفينة".

قال المعلم المثالى الدكتور مطيع نشأت هيكل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير معلم واستحق أن يكون مثالا وقدوة للخلق الكريم.

ونصح هيكل فى كلمة ألقاها بالنيابة عن المعلمين المكرمين فى حفل المعلم المثالى، المعلمين المكرمين بالابتكار وإصلاح الظلام، وبث النور والعطاء ليكن بحق معلما مثاليا يقدر قيمة الحياة.

وكرم الوزير كلا من صفاء أحمد شعبان، ووسام أحمد عمران، وغادة سيد محمد إسماعيل، وهيام مصطفى عبد الدايم، وإيمان صلاح البنا، وأحمد إبراهيم حجاج، ونشوى السعدوني، وشريف عبد الرسول، ومطيع هيكل، وداليا جاد، ونجلاء فتحى الفار، وروحية على عبد الغني، وإسماعيل سليمان، وعبير عفيفي، ومنى عبد الله حسين، وسيد على السيد، ومها سمير رشاد، وعبير أبو الحسن، ومحمد نجيب، وكوثر إبراهيم، وقدم الوزير جوائز مادية وعينية للمعلمين.

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مصر 365

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