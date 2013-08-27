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5 ملايين جنيه لتطوير قرى مركز فرشوط بمحافظ قنا

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5 ملايين جنيه لتطوير قرى مركز فرشوط بمحافظ قنا 5 ملايين جنيه لتطوير قرى مركز فرشوط بمحافظ قنا

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأنه تم اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه، لتطوير قرى مركز فرشوط، شملت 2 مليون جنيه لأعمال الرصف داخل المدينة.

وأضاف "المحافظ" أنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه، لتغطية وتطهير أعمال الرى لمساحة 100 متر بترعة "خور الحليمى" داخل مدينة فرشوط، كما تم تخصيص مبلغ مليون، و100 ألف جنيه لشراء قطع غيار الكهرباء تتضمن كشافات وأعمدة ومحولات، ومليون جنية لشراء قلابات نظافة.

وأشار "عبد الحميد" أنه تم رصد 900 ألف جنيه، لاستكمال مبنى الوحدة المحلية، لكل من قرية العربى، وقرية العسيرات، وقرية الكوم الأحمر، بمدينة فرشوط.

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