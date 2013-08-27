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"حماية" يطالب "الببلاوى" بإعادة حركة القطارات لرفع المعاناة عن الصعيد

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"حماية" يطالب "الببلاوى" بإعادة حركة القطارات لرفع المعاناة عن الصعيد "حماية" يطالب "الببلاوى" بإعادة حركة القطارات لرفع المعاناة عن الصعيد

طالب مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان فرع "قنا"، رئيس الوزراء وحكومته، العمل على إعادة حركة القطارات بين الصعيد ووجه بحرى، وذلك على خلفية التقرير الذى أعده المركز لرصد معاناة المواطنين بمحافظات الصعيد فى التنقل لأداء مهامهم وارتباطاتهم بالقاهرة، صرح بذلك "بركات الضمرانى" مسئول المركز بصعيد .

وأوضح "الضمرانى" أنه تم رصد ضعف وسائل النقل، التى يلجأ إليها المواطنون للسفر إلى القاهرة، ومحافظات الوجه البحرى، وتتمثل فى الأتوبيس الذى لا يغطى إلا نسبة لا تتجاوز الـ5% من نسبة المسافرين.

وناشد "الضمرانى" ضرورة الإسراع فى اتخاذ قرار إعادة حركة القطارات تيسيرًا على المواطنين، وخاصة المرضى وكبار السن، الذين يلجأون إلى العلاج بالمستشفيات الكبرى، بالقاهرة، لنقص الرعاية الصحية بالمحافظة.

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مصر 365

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