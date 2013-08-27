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شرطة سريلانكا تعتذر عن تنظيم حفل زفاف جماعي سيء للكلاب

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شرطة سريلانكا تعتذر عن تنظيم حفل زفاف جماعي سيء للكلاب شرطة سريلانكا تعتذر عن تنظيم حفل زفاف جماعي سيء للكلاب

أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2013 أن شرطة سريلانكا اعتذرت عما قامت به من تنظيم حفل زفاف جماعي للكلاب في إطار برنامج للتزاوج، وذلك عقب أن طالب وزير الثقافة بإجراء تحقيق. وكان قسم رعاية الكلاب بالشرطة قد أقام أمس الاثنين حفلاً لـ20 زوجا من الكلاب في منطقة كاندى بوسط البلاد على بعد 117 كيلو مترا شرق العاصمة.

وقد تم وضع الكلاب على خشبة مسرح مثلما يحدث في مراسم الزواج التقليدية، ثم تم نقلهم بعد ذلك في سيارة مزينة لقضاء “شهر العسل”. ويُشار إلى أن البوذيون السنهاليون الذين يمثلون أغلبية في البلاد يعقدون مراسم الزفاف على خشبة مسرح مراعاة الطقوس التقليدية. وقال بوديكا سيرياردانا المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة لم تكن تقصد إزاء مشاعر أي مواطن وأنها تقدم اعتذارها .

وكان الهدف من حفل الزفاف إلقاء الضوء على استيلاد كلاب أصيلة من كلاب مستوردة والحد من التكاليف. ودعا وزير الثقافة تى بى إكاناياكى الشرطة للتحقيق في الواقعة لأنها تنتهك التقاليد الثقافية.

د.ب.أ

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