دراسة: التحقق من مستوى البروتين بالدم يساعد في الكشف عن سرطان المبيض مبكرا

كتب : أروا الشوربجي الثلاثاء 27-08-2013 11:44

كشف باحثون عن استراتيجية جديدة من شأنها أن تسمح لفحص الدم، الذي استخدم لفترة طويلة للكشف عن سرطان المبيض مبكرا، حيث يعتبر سرطان المبيض هو المسؤول عن ما يقرب من اثنين بالمئة من حالات السرطان التي تم تشخيصها على مستوى العالم سنويا، وفقا لصندوق أبحاث السرطان الدولي.

وتقع خطورة هذا المرض في أنه غالبا تكون أعارضه طبيعية وغير مقلقة، فتذهب امرأة إلى الطبيب تشكو له من الانتفاخ في البطن وألم، لكنه غالبا ما يكون متأخرا جدا لأي علاج فعال، وقالت كارين لو، رئيس قسم الأورام النسائية في جامعة تكساس مركز إم دي أندرسون للسرطان في هيوستن، "نعلم أن أكثر من 75 بالمئة من النساء المصابات بسرطان المبيض في مراحل متأخرة لكن فرصنا تتمكن في العلاج المستمر"، وأكدت أنه إذا تم كشف المرض في وقت مبكر يمكن تصل نسبة الشفاء إلى 100%.

وتأتي فرصة للكشف عن السرطان في وقت مبكر من خلال التفكير الجديد حول فحص الدم في سن الـ20، ويستخدم الأطباء اختبار يتحقق من مستويات البروتين ويسمى CA-125، لتأكيد تشخيص الإصابة بسرطان المبيض أو لرصد نسبة الشفاء للمرأة التي تخضع للعلاج.

وتراوحت أعمار المشاركات في الدراسة بين 50- 74، إلى جانب عدم وجود تاريخ عائلي لسرطان الثدي أو سرطان المبيض لهم، وقامت الدراسة على اختبار الدم "CA-125"، تقسيمه إلى ثلاث مجموعات، ثم تم إعادة الاختبار للنساء على جدول منتظم لأكثر من عقد من الزمان.

وأثبتت هذه الطريقة لوضع النساء في ثلاثة فئات، من المعرضات للخطر، فعاليتها في الكشف عن سرطان المبيض بنسبة 100%.