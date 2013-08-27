الدقيق والعسل للتخلُّص من التَّجاعيد

قد تشعر السيِّدات ببدء ظهور التَّجاعيد والخطوط الدَّقيقة على البشرة، فتبرز الحاجة لديهنّ إلى البحث عن محاولات لإخفاء هذه التَّجاعيد المزعجة، فيما قد تلجأ بعض السيِّدات إلى التفكير في العمليَّات التجميليَّة وعلاجات الليزر كذلك.

ولذلك، فإنَّ "سيِّدتي نت" يُقدِّم في ما يلي بعض الوصفات الطبيعيَّة التي تشدّ البشرة، وتُساعد في تأخير ظهور التَّجاعيد عليها؛ فاهتمامك ببشرتك، وأنتِ في العشرينات من العمر، سيحميها بالتأكيد من ظهور التَّجاعيد عليها في الثلاثينات والأربعينات:



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1. البيض لشدِّ البشرة

اخفقي بياض بيضة مع علبة من الزَّبادي، وضعي المزيج على وجهك ورقبتك حتّى يجفّ، ثمّ اغسلي بالماء البارد.

2. الدَّقيق لتغذية البشرة

امزجي ملعقتين من الدَّقيق مع ملعقتين من الحليب حتى تحصلي على مزيج متجانس، ثمّ وزّعي طبقة سميكة منه على بشرتك، واتركيه لمدَّة عشر دقائق، قبل أن تغسلي جيّداً.

3. العسل لمكافحة التَّجاعيد

دلِّكي بشرتك لمدَّة دقيقتين بملعقتين من العسل الممزوج بمقدار ملعقة من عصير الليمون. اتركي المزيج على بشرتك لمدَّة عشرين دقيقة.

4. الطَّماطم لتأخير ظهور الخطوط الدَّقيقة

أحضري ثمرة من الطَّماطم، وضعيها في ماء مغليّ، ثمّ أخرجيها وأزيلي قشرتها، واهرسي اللبّ مع عصير نصف ليمونة. أضيفي إلى الخليط مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وادهني وجهك به لمدَّة ربع ساعة.

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