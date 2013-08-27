أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الدقيق والعسل للتخلُّص من التَّجاعيد

Google+ Print
الدقيق والعسل للتخلُّص من التَّجاعيد الدقيق والعسل للتخلُّص من التَّجاعيد

قد تشعر السيِّدات ببدء ظهور التَّجاعيد والخطوط الدَّقيقة على البشرة، فتبرز الحاجة لديهنّ إلى البحث عن محاولات لإخفاء هذه التَّجاعيد المزعجة، فيما قد تلجأ بعض السيِّدات إلى التفكير في العمليَّات التجميليَّة وعلاجات الليزر كذلك.
ولذلك، فإنَّ "سيِّدتي نت" يُقدِّم في ما يلي بعض الوصفات الطبيعيَّة التي تشدّ البشرة، وتُساعد في تأخير ظهور التَّجاعيد عليها؛ فاهتمامك ببشرتك، وأنتِ في العشرينات من العمر، سيحميها بالتأكيد من ظهور التَّجاعيد عليها في الثلاثينات والأربعينات:


قد يهمك : 5 أفكار مغربيّة لتفتيح المنطقة الحسَّاسة

1. البيض لشدِّ البشرة
اخفقي بياض بيضة مع علبة من الزَّبادي، وضعي المزيج على وجهك ورقبتك حتّى يجفّ، ثمّ اغسلي بالماء البارد.
2. الدَّقيق لتغذية البشرة
امزجي ملعقتين من الدَّقيق مع ملعقتين من الحليب حتى تحصلي على مزيج متجانس، ثمّ وزّعي طبقة سميكة منه على بشرتك، واتركيه لمدَّة عشر دقائق، قبل أن تغسلي جيّداً.

3. العسل لمكافحة التَّجاعيد
دلِّكي بشرتك لمدَّة دقيقتين بملعقتين من العسل الممزوج بمقدار ملعقة من عصير الليمون. اتركي المزيج على بشرتك لمدَّة عشرين دقيقة.

4. الطَّماطم لتأخير ظهور الخطوط الدَّقيقة
أحضري ثمرة من الطَّماطم، وضعيها في ماء مغليّ، ثمّ أخرجيها وأزيلي قشرتها، واهرسي اللبّ مع عصير نصف ليمونة. أضيفي إلى الخليط مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وادهني وجهك به لمدَّة ربع ساعة.

تابعي ايضاً:

ثقي بنفسك وكوني من دون مكياج في العلاقة الجنسيّة

أخطاء شائعة ترتكبها المرأة بحق شعرها

لا أشمّ رائحة عطري، ماذا أفعل؟

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي